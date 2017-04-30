Автогонщик Гвазава вошел в пятерку призеров гонки поддержки F1 в Сочи

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, что он занял пятое место в Mitjet Series Russia — гонке поддержке перед стартом Гран-при России F1 в Сочи с 29 по 30 апреля.

"В сегодняшней гонке я стартовал третьим, и вышел на первую позицию. При прохождении второго круга в меня врезался Иван Лукашевич. В результате столкновения мой автомобиль получил повреждения, в машине зажевало колесо, оно задымилось, было тяжело ехать. В итоге я доехал до финиша пятым", — сказал он.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал о своем пути к чемпионству

По словам Гвазава, в гонке приняло участие 17 автогонщиков. Он также отметил, что гонка проходит 20 минут, за это время гонщики успевают сделать до девяти кругов.

"Накануне прошел первый день гонки. Я стартовал с пятой позиции, завязалась плотная борьба, мы разделились по парам, и я приехал шестым", — подчеркнул он.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.