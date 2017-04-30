02:32 01 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Гвазава

Автогонщик Гвазава вошел в пятерку призеров гонки поддержки F1 в Сочи

© Фото: АКВАФОН
Новости
Получить короткую ссылку
17420

Гран-при России F1, перед стартом которого выступил автогонщик Дмитрий Гвазава, прошло 29 и 30 апреля в Сочи.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, что он занял пятое место в Mitjet Series Russia — гонке поддержке перед стартом Гран-при России F1 в Сочи с 29 по 30 апреля. 

"В сегодняшней гонке я стартовал третьим, и вышел на первую позицию. При прохождении второго круга в меня врезался Иван Лукашевич. В результате столкновения мой автомобиль получил повреждения, в машине зажевало колесо, оно задымилось, было тяжело ехать. В итоге я доехал до финиша пятым", — сказал он.

Чемпионат России по автогонкам Mitjet 2 L
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал о своем пути к чемпионству

По словам Гвазава, в гонке приняло участие 17 автогонщиков. Он также отметил, что гонка проходит 20 минут, за это время гонщики успевают сделать до девяти кругов. 

"Накануне прошел первый день гонки. Я стартовал с пятой позиции, завязалась плотная борьба, мы разделились по парам, и я приехал шестым", — подчеркнул он.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Минлесхоз представил на выставке Охота и Рыболовство колбасу из бобрятины
    Не много бобра

    В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, но, как выяснилось, мяса грызуна в ней не так много.

  • Анатолий Бибилов на собрании в честь образования Погрануправления ФСБ РФ в РЮО
    8 лет на посту

    Российские пограничники отметили 8-летие образования Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия.

  • Игроки сборной Казахстана по хоккею
    Лифтовая сборная

    Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.

  • Президент РМ Игорь Додон
    Память – священна!

    Президент Молдовы намерен заблокировать обнародование принятого парламентом закона о праздновании Дня Победы вместе с Днем Европы.

  • Узбекские военные
    И танки наши быстры!

    Вооруженные силы Узбекистана занимают 48 строчку в мировом рейтинге Globalfirepower, оставаясь самой мощной армией Центральной Азии.

  • Стелмужский дуб, архивное фото
    Чем богаты

    Камни и деревья пополнили список природного наследия Литвы. Всего таких объектов более 600.

  • Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
    Все включено!

    Никаких туристических сборов на границе Абхазии нет – лишь 60 рублей регистрационного сбора и 30 рублей курортного.

  • Игроки сборной Казахстана по хоккею
    Лифтовая сборная

    Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.

  • Порт Палдиски
    Второе рождение

    Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сотрудники абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба
Лица Абхазского радио
Самый большой волкодав в Кыргызстане — его щенков купил Миша Галустян
Самый большой волкодав в Кыргызстане: щенков купил Миша Галустян
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia