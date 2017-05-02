Путин на встрече с Бибиловым: нужно реализовать все договоры между РЮО и РФ

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Владимир Путин выразил надежду, что при президентстве Анатолия Бибилова Южная Осетия сделает все для реализации договора о сотрудничестве двух стран, сообщает РИА Новости.

Ранее две страны подписали договор о сотрудничестве и интеграции. Он предусматривает формирование единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение госграницы, интеграцию таможенных органов, расширение сотрудничества органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям Южной Осетии. Девятого апреля в Южной Осетии прошли выборы президента, победил Бибилов, занимавший пост спикера парламента.

"Очень рад нашему знакомству, хочу поздравить с результатами выборов. Знаю, что вы горячий сторонник развития отношений с Россией по разным направлениям. У нас реализуется известный договор, который вы в свое время активно поддерживали. Мы очень рассчитываем, что под вашим руководством республика сделает все, о чем мы договаривались, в развитии реализации этого договора. У нас большие программы сотрудничества", — сказал Путин.

По его словам, это касается безопасности, экономического развития, социальной сферы.

"Будем развивать инвестиционное направление. Имею ввиду восстановление инфраструктуры республики, создания условий для роста экономики", — сказал Путин.

© Sputnik. Томас Тхайцук Беслан Барциц: Бибилов будет развивать сотрудничество с Абхазией

Бибилов поблагодарил Путина за встречу. "Благодарен за то внимание, которое вы уделяете республике Южная Осетия. Искренне признателен за те добрые слова, которые были направлены в мой адрес", — сказал он.

Он также передал Путину благодарность от жителей республики. "Выборы прошли… в напряженной, конкурентной основе. Но… в любом случае, курс остается неизменным", — сказал Бибилов.

Ранее Бибилов заявил, что намерен обсудить с российским руководством вхождение республики в состав РФ. Он также сообщил, что референдум по вступлению республики в состав России, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году.

Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.