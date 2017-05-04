Ученые: чрезмерное употребление газировки ведет к атрофии мозга

Газированные напитки в большом количестве, подсластители и фруктовые соки могут привести к ухудшению памяти и уменьшению объема мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Alzheimer's & Dementia.

"Мы обнаружили связь между употреблением больших объемов сладких напитков и атрофией мозга, в том числе уменьшением размеров нижних отделов мозга и ухудшением памяти. Вдобавок в три раза повышался риск закупорки сосудов мозга и инсульта, а также вероятность развития старческого слабоумия", — заявил Мэттью Пейз (Matthew Pase) из университета Бостона (США).

Ученые во всем мире уже много лет обсуждают влияние сладких напитков на здоровье, а недавно исследователи заявили, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой убивают примерно 184 тысячи человек в год, большая часть которых приходится на США, Мексику и страны Латинской Америки.

Пейз и его коллеги заявляют, что подслащенные напитки могут негативно влиять не только на метаболизм, но и на интеллект. Они пришли к такому выводу, проанализировав, как устроен мозг и как работает память у четырех тысяч американцев из города Фрэмингхэм, за здоровьем сердца и сосудов которых ученые следят с середины прошлого века в рамках проекта FHS.

На протяжении 10 лет авторы статьи наблюдали, как менялся их IQ и другие интеллектуальные показатели, а также получали снимки мозга при помощи магнитно-резонансного томографа, отмечая все изменения в его структуре. Эти данные ученые сопоставили с тем, что они знали о диете участников FHS, и попытались найти закономерности.

© Sputnik. Евгения Новоженина Ученые: чрезмерное потребление сахара в детстве укорачивает жизнь

Как оказалось, употребление больше одной-двух порций газированных напитков, соков и подсластителей в день чревато целым букетом проблем в работе мозга – его более серьезным усыханием в старости, развитием слабоумия, а также большим риском инсульта и проблемами с эпизодической и долговременной памятью.

В среднем объем мозга у таких людей был меньше на 1%, при этом объем гиппокампа, центра памяти, снижался на 2%. Любители газировки запоминали на 6% меньше историй, которые им рассказывали ученые, и гораздо хуже вспоминали их на следующий день после эксперимента, чем люди, не пьющие подобные напитки.

Как подчеркивают Пейз и его коллеги, негативный эффект не был связан с диабетом и иными болезнями, которые вызывает чрезмерное злоупотребление сладкого – даже если исключить всех диабетиков из числа участников эксперимента, различия в объемах мозга и уровне интеллекта все равно будут существовать.

С другой стороны, ученые подчеркивают, что пока нельзя понять, что именно становится причиной и следствием в данном случае: возможно, что люди с подобными проблемами просто чаще употребляют сладкие напитки, чем их здоровые сверстники. Проверить это можно будет только в ходе будущих исследований, в рамках которых ученые планируют выяснить, как искусственные подсластители влияют на мозг большего числа людей.