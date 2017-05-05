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Селфи с Джуд Лоу после спектакля в Лондоне

Случайное селфи с Джудом Лоу: приключение сухумчанина в Лондоне

Ибрагим Чкадуа
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Абхазский журналист и фотограф Ибрагим Чкадуа сфотографировался с мировой звездой на улице Лондона.

СУХУМ, 5 мая  - Sputnik, Владимир Бегунов. Селфи с Джудом Лоу удалось сделать случайно, уже после спектакля в одном из лондонских театров, в котором прошел спектакль с участием звезды, рассказал Sputnik Ибрагим Чкадуа.

Джуд Лоу раздает автографы после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Джуд Лоу раздает автографы после спектакля в Лондоне

"Это был спектакль по пьесе "Почтальон звонит дважды", — рассказывает Чкадуа. – Критики эту постановку ругают, а публика любит. Я был в компании, и меня больше интересовали фотографии самого актера, а селфи получилось случайно. После спектакля мы дождались выхода актера с черного хода. Он вышел, оказался очень доброжелательным человеком, раздал всем желающим автографы, со всеми сфотографировался и уехал. Обычно я не делаю селфи, но тут вместе со всеми как-то само собой получилось".

Ибрагим Чкадуа и Джуд Лоу после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Ибрагим Чкадуа и Джуд Лоу после спектакля в Лондоне

По словам Чкадуа, больше всего в голливудской звезде приятно удивило его уважение к своему зрителю, ведь спектакль был физически и эмоционально сложным и отнял много сил у актера, но он все равно вышел к толпе поклонников, спокойно раздал автографы, сфотографировался, был терпелив и любезен со всеми. 

"Это признак профессионализма, я считаю, хотя и никогда не был его фанатом. Сам факт, что мировая звезда каждый день играет в обычных спектаклях, говорит о работоспособности актера", — сказал Ибрагим Чкадуа.

Особенно абхазского зрителя удивил скромный уход Джуда Лоу сразу после общения с поклонниками — спокойно, без напускной помпезности. 

"Он просто повыше поднял молнию своей куртки и пошел в одиночестве бродить по темному пустому переулку: ни охраны, ни личного автомобиля с водителем", — сказал Чкадуа.

Джуд Лоу уходит после спектакля в Лондоне
Ибрагим Чкадуа
Джуд Лоу уходит после спектакля в Лондоне

Джуд Лоу известен зрителям ролью доктора Ватсона в постановке Гая Ричи, кроме того он играл Папу Пия XIII в сериале "Молодой Папа", Томаса Вулфа в фильме "Гений", молодого писателя в "Отеле "Гранд-Будапешт", робота-жиголо в фильме Спилберга "Искусственный разум".

 



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