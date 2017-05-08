Эммануэль Макрон: во Франции избрали нового президента

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Во втором туре президентских выборов во Франции победу одержал Эммануэль Макрон, 66,06%, избирателей отдали за него голоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД по стране.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.

Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — парижский Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA. Макрон стал магистром философии, специализируясь по работам итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, автора "Государя", считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии немецкого идеалиста, основоположника диалектики Георга Гегеля.