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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон: во Франции избрали нового президента

© REUTERS. Christian Hartmann
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После обработки 99,99% бюллетеней, МВД Франции объявило о том, что Эммануэль Макрон получил 66,06% голосов, а Марин Ле Пен — 33,94%.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Во втором туре президентских выборов во Франции победу одержал Эммануэль Макрон, 66,06%, избирателей отдали за него голоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД по стране.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей.

Голосование Макрона и Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции
© RUPTLY.
Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.

Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — парижский Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA. Макрон стал магистром философии, специализируясь по работам итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, автора "Государя", считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии немецкого идеалиста, основоположника диалектики Георга Гегеля.



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