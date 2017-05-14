Португалия приняла эстафету конкурса "Евровидение" на 2018 год

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Певец из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих") стал победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", набрав наибольшее количество голосов — 758, сообщает РИА Новости.

В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года 27-летнему певцу необходимо найти донора.

В финале "Евровидения" встретились Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Также в финале выступили участники пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины — хозяйки фестиваля.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Так как Россия в этом году не является участником конкурса, страна не принимала участие в голосовании "Евровидения". Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. В России назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Россия принимала участие в конкурсе 19 раз. В 2008 году певец Дима Билан с песней Believe занял первое место. Четырежды — в 2000, 2006, 2012 и 2015 годах — российские исполнители были вторыми.