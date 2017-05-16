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Марша протеста оппозиции в Венесуэле

В протестах в Венесуэле продолжают гибнуть люди

REUTERS/Marco Bello
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Ранее в полиции сообщили о гибели от пули снайпера сотрудника полиции. Общее число погибших за время массовых протестов в Венесуэле составило более 40 человек.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Два человека погибли в ходе протестов в Венесуэле, один из них получил пулевое ранение, второму в грудь попала граната со слезоточивым газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

Информацию о гибели людей подтвердил защитник народа Венесуэлы, отвечающий за права человека, Тарек Уильям Сааб.

"Мы связались с губернатором и другими компетентными властями, чтобы попросить о всеобъемлющем расследовании этого ужасного происшествия", — написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

В то же время информация о гибели полицейского в штате Карабобо, распространенная ранее губернатором Франсиско Амелиачем, не нашла подтверждения. Сам глава региона позднее уточнил в своем микроблоге в Twitter, что полицейский был только ранен, хотя и тяжело.

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© Sputnik. Дмитрий Знаменский
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В понедельник венесуэльская оппозиция проводила национальную акцию протеста по всей стране. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", всего в ходе протестных меропритяий были задержаны почти 60 человек в пяти штатах страны.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за это время составило более 40 человек.



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