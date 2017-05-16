Украина ввела санкции против ряда российских СМИ и интернет компаний

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА Новости.

На сайте Порошенко указан перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, в нем указано Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции были введены против телеканалов "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК и других, а также российской компании "Яндекс", отделения которой расположены как в Москве, так и в Киеве.

Под запретом оказался доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru.