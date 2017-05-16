Украина ввела санкции против ряда российских СМИ и интернет компаний

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА Новости.
На сайте Порошенко указан перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, в нем указано Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".
Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Санкции были введены против телеканалов "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК и других, а также российской компании "Яндекс", отделения которой расположены как в Москве, так и в Киеве.
Под запретом оказался доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru.
"Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)", — говорится в санационном перечне юрлиц.
В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.
Украина ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года.
Под разные виды санкций (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний.
В конце августа 2016 года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го Киев вновь расширил список, а также ввел санкции против российских платежных систем.
В марте этого года Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.