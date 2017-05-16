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Украина ввела санкции против ряда российских СМИ и интернет компаний

© Fotolia/ NOBU
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Президент Украины во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА Новости.

На сайте Порошенко указан перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, в нем указано Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции были введены против телеканалов "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК и других, а также российской компании "Яндекс", отделения которой расположены как в Москве, так и в Киеве.

Под запретом оказался доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru.

"Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)", — говорится в санационном перечне юрлиц.

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

Украина ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года.

Под разные виды санкций (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний.

В конце августа 2016 года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го Киев вновь расширил список, а также ввел санкции против российских платежных систем.

В марте этого года Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.



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