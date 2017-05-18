Постпред Венесуэлы назвал "злостным" намерение США собрать СБ ООН по Венесуэле

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Разные мнения о ситуации в Венесуэле высказали на Совета Безопасности ООН представители США и латиноамериканских стран, когда представитель США подняла вопрос экстренной встречи Совбеза по Венесуэле и предупредила об опасности "новой Сирии", сообщает РИА Новости.

СБ ООН в среду по инициативе США провел неформальное заседание по ситуации в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране.

"Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности. Мы добивались, чтобы СБ обратил внимание на ситуацию в контексте предотвращения, проявил осторожность, и понял необходимость следить, потому что все может ухудшиться", — сказала Хейли журналистам по итогам встречи. Она также сообщила, что буквально во время встречи поступили сообщения об отправке еще 2600 солдат на запад страны, "чтобы разобраться с протестами". "В Венесуэле переносят выборы, арестовывают протестующих, гибнут люди, идут политические аресты. Это неуважение к своему народу, и естественно люди начинают сопротивляться", — сказала американский постпред.

REUTERS/Marco Bello В протестах в Венесуэле продолжают гибнуть люди

"Мы пытались работать над предотвращением. Мы это уже проходили с Сирией, КНДР, Южным Суданом, Бурунди. И вместо того, чтобы ждать, пока произойдет серьезная ситуация, по которой мы проведем открытое заседание Совета Безопасности, почему не упредить, не остановить проблему до ее начала?", — заявила Хейли. Ранее в постпредстве США при ООН заявили, что "Венесуэла на грани гуманитарного кризиса".

Постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес наличие проблем признает, однако с заявлением о гуманитарном кризисе не согласен категорически.

"У нас есть проблемы, мы этого не отрицаем. Есть проблемы и мы пытаемся их решить, у нас достаточно ресурсов, чтобы помочь своему народу, мы несем ответственность за свой народ, и это внутренние дела. Это не значит, что кто-то вне страны будет вмешиваться и решать проблему", — предупредил постпред Венесуэлы.

"Мы отрицаем злостное намерение США внести на рассмотрение Совета Безопасности ситуацию в Венесуэле. Мы находимся вне повестки СБ, так как мы никогда не будем представлять угрозу международному или региональному миру и безопасности", — сказал Рамирес по итогам заседания.

Еще один непостоянный член Совета Безопасности ООН — Боливия — также убежден, что подобные заседания СБ являются вмешательством в дела государства. Ситуация в Венесуэле, по словам постпреда Боливии Саши Йорентти угрозы миру и безопасности не представляет.

Постпред Уругвая при ООН Эльбио Росселли, выполняющий в мае функции председателя СБ ООН, не стал комментировать заявления своей американской коллеги, однако заверил о необходимости мирного разрешения ситуации в Венесуэле через соглашение сторон.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. —0-