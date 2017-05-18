Симоньян: Украине осталось запретить японские диктофоны и видеокамеры

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции; в расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

© Fotolia/ NOBU Украина ввела санкции против ряда российских СМИ и интернет компаний

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Симоньян о санкциях Киева

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя в ироничном тоне введенные Киевом в отношении агентства санкции, предложила ввести также и санкции против японских диктофонов и видеокамер, которыми активно пользуются российские СМИ, сообщает РИА Новости.

"Киев уже вводил санкции против отдельных российских и иностранных журналистов, теперь против агентств и телеканалов. Осталось ввести санкции против японских диктофонов и видеокамер, которые активно используются российскими СМИ", — сказала она.

Симоньян также прокомментировала введение против нее персональных санкций.

"Украина опять ввела против меня санкции. Ужас. Придется вместо Жмеринки ехать в августе в Крым", — написала она в микроблоге в Twitter.

Цензура по политическим мотивам

МИД РФ предупредил россиян за рубежом о блокировке Украиной ряда интернет-ресурсов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц проявлением цензуры по политическим мотивам.

"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", — сказала Захарова КоммерсантFM. "Европа и США безмолвствуют", — добавила она.

Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что санкции Украины в отношении российских СМИ и информационных ресурсов противоречат абсолютно всем подписанным Украиной европейским конвенциям о свободе информации.

© Sputnik. Владимир Трефилов Симоньян в ответ на обвинения: мы просто рассказываем о происходящем в США

Сенатор полагает, что Украина таким образом старается воспитать новое поколение граждан в собственном понимании патриотического духа. "Это давний процесс, мою телепрограмму "Постскриптум" запретили еще при (президенте Викторе) Ющенко. Это является попыткой Киева сохранить информационную монополию и исключить возможность получения украинцами правдивой и объективной информации", — сказал Пушков.

Есть сомнения в полной блокировке

Власти Украины вряд ли смогут полностью заблокировать доступ к популярным российским интернет-ресурсам на территории страны, считает интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.

По его мнению, санкции скажутся не только на деятельности компаний, но и создадут неудобства для граждан Украины, которые привыкли пользоваться этими сервисами. При этом он считает, что украинские власти вряд ли смогут обеспечить полную блокировку российских ресурсов.

"Я думаю, что блокировка будет на уровне IP-адресов, то есть в самом простом режиме. И, конечно же, она легка для обхода", — сказал он..

С этим мнением согласен председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, по словам которого, украинские провайдеры технически не смогут заблокировать российские сайты, попавшие под санкции. Он отметил, что в ближайшее время реализовать решение СНБО невозможно, процедура «требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету.

По словам Федиенко, в случае внедрения Украиной норм по национальной или же внесудебной блокировке доступа к информации, Интернет-ассоциация Украины будет использовать все доступные механизмы для отмены подобных решений, в том числе ассоциация планирует обратиться в Совет Европы.

"Сегодня-завтра этого (блокирования — ред.) не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам", — сказал Федиенко.

В свою очередь, совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение СНБО Украины о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.