Соглашение о совместном ИКЦ МВД Абхазии и России подписано в Сочи

СУХУМ, 18 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в четверг 18 мая, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

В сообщении также говорится, что центр создан для координации деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.

Деятельность Центра осуществляется на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела Абхазии и РФ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о совместном ИКЦ МВД Абхазии и России: он нужен

"Структура и штатное расписание Центра утверждаются МВД Абхазии и МВД РФ по представлению директора Центра в пределах штатной численности, предельная штатная численность Центра составляет 20 единиц", — сообщает пресс-служба ведомства.

Директор Центра и его заместитель назначаются сроком на три года совместным решением министров внутренних дел Абхазии и России. Руководители Центра не могут быть представителями одного государства и назначаются поочередно от каждого государства по принципу ротации.

Сотрудники, назначенные на штатные должности в Центр, прикомандировываются в соответствии с законодательством направляющего государства с оставлением в кадрах МВД Абхазии и МВД РФ.

Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативной информацией с правоохранительными органами Абхазии и РФ, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов, ведению специального банка данных об организованных преступных сообществах, содействует в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республике Абхазия и Российской Федерации.

Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, предусматривает создании совместного ИКЦ органов внутренних дел для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.