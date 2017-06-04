Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, почти 50 госпитализированы

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Жертвами теракта в британской столице в ночь на воскресенье стали шесть человек, около 50 человек доставлены в больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу скорой помощи Лондона.

"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы в Twitter.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По словам представителя Скотланд-Ярда, на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.