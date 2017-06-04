Тания: "Послы доброй воли Абхазии" поддержат инициативную молодежь

СУХУМ, 4 июня— Sputnik, Амра Амичба. Создание совместного благотворительного движения как нельзя кстати, потому что в условиях современного абхазского общества будет поддержка и развитие молодежных инициатив, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

По словам Тания, для успешного развития любому обществу нужны не пассивные молодые граждане-созерцатели, а молодежь, имеющая свою точку зрения и активную позицию.

"Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" будет способствовать воспитанию у молодежи гражданского сознания и активной гражданской позиции, ставит перед собой цель созидать во благо общества и государства в целом, — сказал замминистра иностранных дел. — Послы доброй воли Абхазии будут содействовать в создании системы по выявлению и поддержки целого ряда молодежных проектов, нацеленных на воспитание культуры благотворительности".

Кан Тания отметил, что это могут быть самые разные проекты, например, проекты с элементами добровольчества, экологические, научно-технические, творческие, связанные с образованием, с укреплением семейных ценностей, с развитием информационных технологий, медиа и интернета.

"Возможно, первой идеей станет создание банка или центра молодежных проектов, чтобы выявить наиболее одаренных представителей молодежи Абхазии и их креативные проекты для реализации", — сказал Тания.

Победительница Международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба вылетела с мамой в Москву для участия в учредительном съезде благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

"Для меня большая честь быть послом доброй воли и представлять Абхазию, вместе с тем это огромная ответственность, поэтому я буду прикладывать максимальные усилия и делать все, что от меня зависит", — сказала Валерия Адлейба.

Учредительный съезд движения пройдет в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 5 июня. Участникам движения вручат медали "Послов доброй воли". Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты.

Презентационный ролик "послов" появился в интернете. На видео участники движения зачитывают отрывки из произведений Фазиля Искандера, посвященные душевной доброте и человеческому милосердию.

В видео также можно увидеть победительницу вокального шоу "Ты супер!" Валерию Адлейба, капитана команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимура Таниа, знаменитого футболиста Ахру Цвейба, главного редактора "PeopleTalk" Лауру Джугелия, дизайнера Расиду Лакоба, автора проекта "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба, руководителя благотворительного фонда "Киараз" Камму Гопия, абхазского вундеркинда Эдгара Гвазава.

Видеомост с участниками учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" пройдет в пресс-центре Sputnik в понедельник 5 июня.