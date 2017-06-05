СМИ: террористы из ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Ответственность за нападение на людей в Лондоне, в ходе которого погибли семь человек и около 50 человек были ранены, взяли на себя террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Все трое были застрелены правоохранителями. По словам представителя Скотланд-Ярда, на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.