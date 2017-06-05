Агрба о "Послах доброй воли Абхазии": может получиться что-то хорошее

Sputnik, Алексей Стефанов.

Съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" прошел при полном аншлаге. В Большом зале пресс-центра МИА "Россия сегодня" собрались представители абхазской диаспоры, известные актеры, спортсмены, политики. Проводили мероприятие известный КВН-щик, актер, режиссер Тимур Тания и главный редактор журнала Peopletalk Лаура Джугелия. Они также стали послами доброй воли в направлении "культура". Помимо культуры, остальные восемь послов доброй воли будут работать по направлениям "образование", "развитие молодежных проектов", "помощь старшему поколению".

Среди почетных гостей на съезде присутствовал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Если честно, вначале я не очень понимал, как будет работать этот фонд. Наверное, потому что привык мыслить старыми понятиями о том, что такое благотворительность, как она организуется. Но мне очень понравилось это мероприятие – учредительный съезд. И мне кажется, что из этого может получиться что-то очень хорошее. Особенно, если высокий уровень торжественности, который был сегодня, перейдет в дела и будет соответствовать активности самих послов", — сказал Агрба агентству Sputnik сразу после завершения съезда.

Сам принцип движения "Послы доброй воли Абхазии" пока немного расплывчат, но Агрба видит его в том, что "послы – это молодые и талантливые люди, среди них много абхазов. И абхазская молодежь, абхазское общество должны видеть, что есть абхазы, которые многого добиваются сами, без особых протекций. А добившись каких-то высот, попадают под пристальное внимание различных организаций. Они делают себя популярными и интересными за счет собственных свершений".

По словам Агрба, с одной стороны, эти «послы» будут стараться подталкивать людей, у которых есть такие возможности, к благотворительности. А с другой, те, кому будет предназначена помощь, принимая ее из рук послов доброй воли, будут понимать, что они и сами могут пройти этот путь, став популярными и известными только за счет своего таланта и ума.

"Результатом станет смягчение нравов. Люди станут более доброжелательны – и те, кто будет выделять средства, и те, кто будет эти деньги принимать", — отметил Агрба.

"В Абхазии много благотворительных организаций. В рамках одного съезда нельзя было их все упомянуть. Они не умеют или не хотят пиариться, но я думаю, что эти фонды тоже нужно привлекать к работе, чтобы пазл сложился правильно. У них же наработан большой опыт. И если правильно использовать популярность и влияние «послов», то все получится!" — сказал Беслан Агрба.