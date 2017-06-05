Актеры Бероев и Алферова стали послами доброй воли Абхазии

Sputnik, Алексей Стефанов.

На прошедшем в Москве учредительном съезде движения "Послы доброй воли Абхазии" российская актерская семья — Егор Бероев и Ксения Алферова стали своими на сто процентов сразу же после того, как вышли на сцену. Бероев говорил о том, насколько важна в наше время помощь, а Алферова восхищалась традициями Абхазии и предложила возить российских детей на отдых, "чтобы они впитывали то, чего не хватает в России – целомудрия и уважения к старшим".

"Мы здесь, потому что одна из организаторов — Лаура Джугелия, когда думала над тем, кто мог бы стать послом доброй воли, вспомнила о нас. Во-первых, мы недавно закончили сниматься в абхазском фильме "Спасибо деду за победу". Получается, два российских актера снялись в главных ролях в первом абхазском фильме, а это значит, что в Абхазии начинают происходить не только экономические успехи, но есть движение в лучшую сторону и в области культуры. Во-вторых, я с детства ездил в Абхазию, еще в ту страну, которая жила до войны. И у меня там были друзья, и я искренне ее люблю. Правда, сейчас, когда я ездил в Абхазию, к сожалению, своих друзей я так и не нашел. И до сих пор не знаю, кто они по национальности – грузины или абхазы, потому что никогда не думал об этом, мы были единой страной, единым народом", — сказал Егор Бероев корреспонденту Sputnik после завершения съезда.

Ксения Алферова на сцене делилась своими впечатлениями от поездок по Абхазии – восхищалась природой, гостеприимством, поражалась, что дома даже не закрываются – "можно зайти в любой и тебя там сразу встретят как самого дорогого гостя, усадят за стол". Но с болью в голосе рассказывала, как одна из абхазских женщин, с которой ей довелось общаться, произнося тост, особенно выделила слова "чтобы не было войны".

"Я думаю, что этом учредительный съезд как раз и есть шаг именно к этому единому народу, в котором нет деления на национальности, в котором нет границ. Мы все — единый народ, — продолжил мысль супруги Бероев. — Видите, на съезде присутствовали русские, армяне, во мне вот течет осетинская кровь. И я надеюсь, что мы сможем объединиться, чтобы помогать людям".

Что именно сможет известная актерская семья в качестве послов доброй воли, Бероев и Алферова пока точно не знают, но видят свою миссию в работе с детьми с особенностями ментального развития - это то, чем они занимаются и в своем российском благотворительном фонде.

"Чтобы такие дети воспитывались в семьях, чтобы имели возможность жить и работать в обществе. Сможем проводить обучающие семинары, как для родителей, так и для специалистов. А еще мы могли бы возить российских детей в Абхазию на отдых, чтобы они учились всему тому хорошему, что есть в этой стране", — заключили Бероев и Алферова.

В понедельник, 6 июня в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоялся учредительный съезд нового благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии"