Абхазия сыграла вничью с Карпаталией на ЧЕ ConIFA 2017

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью 2:2 с командой Карпаталии, сообщает радиоведущий Sputnik Алхас Манаргия с места события.

Свой первый матч на чемпионате Карпаталия уступила хозяевам турнира, команде Северного Кипра со счетом 0:1, национальная же сборная Абхазии 5 июня одолела команду Алании (РЮО) – 2:1.

Абхазские футболисты начали матч с желанием как можно быстрее поразить ворота соперников. В первом тайме недалеко от своей штрафной карпатальцы нарушили правила, судья назначил штрафной удар. Подошедший исполнить стандарт Анатолий Семенов красивым ударом размочил счет в игре – 1:0, и Абхазия повела в счете.

© Sputnik. Алхас Манаргия Мать автора победного гола в матче Абхазия-Алания: разбираем с сыном игры

Соперники поспешили отыграть пропущенный мяч. К огорчению абхазских болельщиков, карпатальцам удалось сравнять счет.

Спустя всего лишь пять минут после начала второго тайма игроки сборной Абхазии взяли инициативу и вновь отличился Анатолий Семенов, записавший на свой счет дубль. В этой игре Карпаталия отличилась неуступчивостью, впрочем, у нее не было другого выхода. Проиграв Абхазии, она могла распрощаться с надеждой на выход из группы. Поэтому на 77-й минуте соперники снова смогли отыграться – 2:2.

Алхас Манаргия Болельщики на трибунах во время ЧЕ ConIFA 2017

В другой игре группы футболисты Северного Кипра разгромили игроков Алании со счетом 8:0

Из двух групп Чемпионата Европы ConIFA выходят по две команды. В последнем матче группы Абхазия сыграет с Северным Кипром, именно от исхода этого поединка зависит продолжит ли команда турнир.

Для того чтобы выйти из группы сборной Абхазии достаточно сыграть вничью с хозяевами турнира, однако проигрывать нельзя. Если Карпаталия обыграет Аланию с более крупным счетом, чем Абхазия обыграла осетин, то карпатальцы выйдут из группы.

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии принимает участие в турнире в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.