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Города мира. Никосия

Болельщик на ЧЕ ConIFA: Абхазии есть чему поучиться у Северного Кипра

© Sputnik. Евгений Одиноков
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (16)
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Болельщик сборной Абхазии по футболу Юрий Еник, участвующий в Чемпионате Европы, поделился со Sputnik о стране проведения турнира – Северном Кипре.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Много чего полезного можно перенять Абхазии у Северного Кипра в плане развития курортной отрасли, считает болельщик национальной сборной по футболу на Чемпионате Европы ConIFA Юрий Еник. 

"Много, что увидел за эти дни. Помимо Никосии, был в Киринии, Фамагусте. Много красивых мест, много замков — не ожидал. Нравится отношение киприотов к гостям республики, к своей земле, стране. Успешно развивают, обустраивают курортные места", — поделился наблюдениями Еник.

Болельщик национальной сборной рассказал, что в свободное от игр время он путешествует по стране на автомобиле, взятом на прокат. 

"Бензин стоит около одного американского доллара. Пользуюсь абхазским водительским удостоверением. На дорогах полицейских нет, но на дорогах установлены камеры наблюдения. В населенных пунктах ограничение скорости 60 километров в час, за городом – 90. Дороги отличные", — сказал он.

Еник также отметил, что множество церквей, оставшихся с греческого периода правления, перестроены в мечети. 

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"Успел посетить красивые замки Буффавенто и Святого Иллариона. Не понравилось то, что турки-киприоты переделали очень многие красивые греческие церкви под мечети", — признался болельщик. 

Говоря о местной еде, Еник отметил, что абхазская кухня ему нравится больше. 

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит на Северном Кипре с 4 июня и завершится 11 июня 2017 года. Сборная Абхазии принимает участие в турнире в качестве чемпиона мира и сыграла два групповых матча. 5 июня абхазская команда сыграла с Южной Осетией. Матч закончился победой сборной Абхазии со счетом 2:1.

6 июня состоялась встреча с командой Карпаталии. Игра закончилась ничьей — 2:2. Таким образом у сборной Абхазии 4 очка в групповой таблице.

В среду 7 июня национальная сборная сыграет с хозяевами Чемпионата, сборной Северного Кипра, у которой две победы и, соответственно, шесть очков. 

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (16)

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