Усмешка Фазиля на сцене Дворца Национальностей

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на спектакле и делится впечатлениями об увиденном.

Про весь мир и про Абхазию

Так получилось, что за одну неделю автор этих строк посмотрел сразу два спектакля по произведениям Фазиля Искандера. Первый назывался «Софичка» и был поставлен силами выпускников абхазской студии Театрального института им. Б. Щукина под руководством режиссера Елены Одинцовой.

А вот спектакль "Джамхух – сын оленя" приехал из Санкт-Петербурга, где в Государственном институте культуры также прошли обучение актерскому мастерству студенты из Абхазии. И "Джамхух" — это и их дипломная работа, и, возможно, путевка в жизнь.

Несмотря на то, что актеры – молоды, и все лучшее у них еще впереди, в активе у ребят есть уже четыре постановки. "Джамхух", по признанию автора постановки и руководителя курса Владимира Фунтусова, еще и главный их спектакль. В репертуарной «обойме» начинающих артистов есть и "Биография" Людмилы Разумовской, и "Белый Петербург" современного автора Николая Якимчука, и детский спектакль по сказке Сергея Михалкова "Зайка-зазнайка".

Молодая абхазская труппа из Санкт-Петербурга уже успела поучаствовать в целом ряде региональных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалей и конкурсов. Однако наивысшим достижением на сегодняшний день стало вхождение в шорт-лист самой престижной российской театральной премии "Золотая маска". Однако в итоге в список номинантов ребята не попали.

© Sputnik. Лев Рыжков Премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" на сцене Дома национальностей

И это, по словам их руководителя Фунтусова, только к лучшему, поскольку гарантирует отсутствие головокружения от успехов. Теперь ребятам есть к чему стремиться, есть стимул шлифовать мастерство.

Выбор произведения для инсценировки – тоже не случаен.

"Джамхух – сын оленя" — наш самый любимый, самый главный и самый драгоценный спектакль, — признался руководитель курса. - Этим мы обязаны прежде всего гению Фазиля Искандера – и не надо стесняться этих слов. Это произведение написано так, что многие из ребят узнают себя. Они иногда признавались в ходе репетиции: "Это же про нас! Про то, как мы не ходим на занятия!" И действительно – проза Фазиля Искандера и про человека, и про сражение дьявола и Бога. И как ни странно – и про весь мир, и про Абхазию».

Как водится на спектаклях молодых актеров, в зале чувствовалось волнение. И было отчего заволноваться. Посмотреть спектакль пришли видные представители абхазской диаспоры Москвы и вдова Фазиля Искандера Антонина Хлебникова-Искандер.

К тому же была незнакомая сцена. Без каких бы то ни было декораций, к тому же маленькая. Не сравнить со сценой в «Щуке», в которой хотя бы есть пространство. Питерским молодым артистам приходилось разворачивать свой спектакль на очень маленьких, почти кукольных подмостках.

Но вот отзвучали торжественные слова, зал зааплодировал, и для молодых артистов настал момент истины.

© Sputnik. Лев Рыжков Премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" на сцене Дома национальностей

Как перебороть робость

И вот тут-то, как мне показалось, стало видно, что ребята переволновались. Нет, ошибок не было. Более того, очевидно было, что ребята делают все правильно, как учили. Но как раз заученность жестов и слов показалась очевидной. Она перетекала в некую механистичность, а все вместе это давало эффект такого театрального арт-хауса, когда зритель наблюдает много значительных символов в патоке восторга.

Однако долго этот эффект не продержался. Можно было бы написать "по счастью". Но какое-либо везение в данном случае – абсолютно не при чем. Просто ребята собрались с силами, побороли волнение, и – заиграли в полную силу. А зал радостно оживился, и уже в самом скором времени публика просто хохотала.

с сайта фестиваля "Темные ночи" "Софичка": абхазская речь в главном кинотеатре России

Мастерство автора постановки Владимира Фунтусова и режиссера-педагога Елены Соболевой заключалось в том, что они сохранили бесподобный юмор Фазиля. Именно тот самый – философский, немного отрешенный, но очень органичный. Тот юмор, за который мы все Фазиля и любим.

И ребятам удалось передать то самое настроение, нигде не пережав, воспроизведя нужную интонацию. Сквозь действие словно бы просвечивала мудрая усмешка великого писателя, сделавшая несложную народную сказку философской притчей с узнаваемыми характерами.

Мне понравилось, как ребята решили проблему маленькой сцены. А как? Они просто вышли за ее пределы. Действие разворачивалось не только на подмостках, но и в зале. А прямо рядом с автором этих строк сидел с барабаном один из артистов. Время от времени он отбивал ритм. Но что поразило меня больше всего – он был еще и специалистом по звукоподражанию. Он воспроизводил в микрофон звук цоканья копыт, скрипа калитки, свиста ветра. Притом делал это так, что все казалось натуральным донельзя.

Большинство ребят сыграло в спектакле по две-три и даже четыре роли, поскольку литературная первооснова очень густо населена персонажами, а размеры труппы – ограничены, актеры перевоплощались прямо на ходу. И убедительно настолько, насколько это вообще может быть.

Очень удачно был подобран артист, исполнивший роль Джамхуха. Его зовут Аляс Колбая. И это – в принципе, близкое к идеалу воплощение образа. Его герой – немного зазнайка, но, в то же время, не чужд эмоциям. Весь спектакль он был словно чуть-чуть над действием, а на губах играла еле уловимая улыбка. Но это и было самое то, что надо.

Собственно, на главном герое лежал еще и весь философский груз текста. И интонация произнесения мудрых мыслей Фазиля – тоже была подобрана на грани изумительного.

© Sputnik. Лев Рыжков Премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" на сцене Дома национальностей

Овации и цветы

Поэтому вполне закономерно, что по завершению спектакля зал взорвался аплодисментами. Даже произошла одна забавная мизансцена – уже в зале. Ребята-актеры бросились дарить цветы Антонине Хлебниковой-Искандер. А она, растрогавшись, в свою очередь, дарила цветы артистам. И произошел обмен букетами.

Корреспондент Sputnik, конечно же, спросил у Антонины Михайловны о впечатлениях от увиденного.

"Озорники они, — сказала вдова Фазиля. – Они показали те комплексы, которые Фазиль изживал в себе через свои произведения. А сейчас я снова увидела их воочию".

Слова, конечно, загадочные. Но спутнице жизни великого Фазиля, разумеется, виднее.

Молодых актеров искупали в овациях, уже в коридорах Дома национальностей наговорили им хороших слов. Скоро артистам предстоит возвращаться на родину, в Абхазский театр. И могу свидетельствовать, что каждый из них – актер по-своему интересный, яркий, с неповторимой творческой индивидуальностью.