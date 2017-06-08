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Марша протеста оппозиции в Венесуэле

Около 200 человек пострадали за день в Венесуэле во время протестов

REUTERS/Marco Bello
Новости
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За 66 дней протестов в Венесуэле число погибших уже превысило 80 человек.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Почти 200 человек пострадали в среду в ходе протестов оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на венесуэльский портал Tiempo.

Марш оппозиции в Венесуэле
REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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"Всего 196 пострадавших, из которых 22 получили травмы от бомб (со слезоточивым газом), у одного перелом, еще один находится в интенсивной терапии, и 12 были ранены дробью, к тому же, как вся страна знает, есть один погибший", — заявил глава столичной муниципии Эль-Атильо Давида Смолянски.

По его данным, в центры здравоохранения районов Барута и Чакао в среду были доставлены в общей сложности 59 пострадавших.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, за 66 дней протестов число погибших уже превысило 80 человек.



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