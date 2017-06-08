Болельщик из Камеруна: поддерживаю абхазскую сборную на ConIFA

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Болельщик Асан Бен из Камеруна рассказал Sputnik, что поддерживает сборную Абхазии на чемпионате Европы по футболу ConIFA.

"Сегодняшние реалии состоят следующим образом: людям нравятся большие страны, о которых они часто слышат. Но я рад поддержать эту страну, чтобы правительства различных государств признали эту страну, и эту команду сделали бы обычной национальной сборной", — добавил он.

© Sputnik. Евгений Одиноков Болельщик на ЧЕ ConIFA: Абхазии есть чему поучиться у Северного Кипра

По его словам, он знает об Абхазии достаточно много, так как посмотрел много фильмов о республике.

"Я смотрел много фильмов об Абхазии, если ваша сборная будет участвовать в таких турнирах, привлекать внимание стран к себе, то вашу страну признают еще больше государств. Я слышал, что в Абхазии много красивых девушек, моя мечта приехать в вашу республику", — признался болельщик из Камеруна.

Всего в турнире участвует восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.