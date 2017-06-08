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Игроки сборной Абхазии на скамейке запасных

Врач cборной Абхазии на ЧЕ ConIFA 2017: у команды выходной

© Sputnik. Алхас Манаргия
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (21)
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На Чемпионате Европы ConIFA 2017, который проходит с 4 по 11 июня в Северном Кипре, успешно выступает Сборная Абхазии.

СУХУМ, 8 июня—  Sputnik, Амра Амичба. После трех ежедневных матчей 8 июня у команды выходной, что позволит футболистам восстановить силы перед игрой с Паданией, которая состоится 9 июня. Об этом сказал врач сборной Абхазии по футболу на чемпионате Европы ConIFA 2017 Игорь Киселев в интервью радиоведущему Sputnik Алхасу Манаргия. 

По словам врача, подготовка у футболистов хорошая, поэтому с длительным перелетом, играми и тренировками справляются великолепно.

"Я бы не сказал, что они сильно вымотались. Физически были готовы и к этим перелетам тяжелым, и тренировкам на поле в первый же день. На поле тратят очень много энергии, но подготовка у нас очень хорошая", — заметил Киселев. 

Врач рассказал, что в работе с командой использует не так уж много медикаментов. 

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"В основном это витамины. А так использую методы мануальной терапии, остеопатии, прикладной кинезиологии, которые хорошо стимулируют организм человека даже на запредельные нагрузки, — пояснил медик.  - После матчей я с ними работаю, бывает до 1-2 часов ночи. Уверен, восстановят силы, а моя помощь оказана в полной мере". 

Всего в Чемпионате Европы ConIFA 2017 участвует восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". 

Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). 

Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. 

Победитель группы "А", команда Северного Кипра, сыграет со сборной Секейского Края, которая заняла вторую строчку в группе "В". А победитель последнего Чемпионата мира, сборная Абхазии, встретится с действующим чемпионом Европы, командой Падании. 

ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд. 

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (21)


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