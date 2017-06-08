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Хлопонин: РФ увеличит финансирование Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году

© Sputnik. Владимир Трефилов
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Темы:
Абхазо-российские отношения (153)
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В Москве прошло 15 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Абхазией.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией увеличится до 2,5 млрд рублей в 2017 году, заявил журналистам по итогам заседания межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией вице-премьер РФ Александр Хлопонин, сообщает РИА Новости.

"У нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметной документации по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 млрд рублей", — сказал Хлопонин.

По его словам, на 2018 и 2019 годы объемы финансирования составят по 1,6 миллиарда рублей.

Как пояснил премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, "увеличение финансирования на этот год составило порядка 500 млн рублей".

Между тем глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил журналистам, что в рамках инвестиционной программы в 2017-2019 годах всего планируется выделить республике 5,8 миллиарда рублей.

Темы:
Абхазо-российские отношения (153)


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