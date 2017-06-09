Генсек ConIFA: считаю себя абхазом

СУХУМ, 9 июня— Sputnik, Амра Амичба. Генеральный секретарь ConIFA Саша Биркоф заявил, что считает себя абхазом. Об этом он сказал в интервью радиоведущему Sputnik Алхасу Манаргия.

Биркоф приезжал в Абхазию во время проведения Чемпионата мира ConIFA в 2016 году.

"Я скучаю по Апсны и очень хочу туда вернуться", — признался генсек.

"Я ощутил на Чемпионате в Абхазии тепло людей, отношение к футболу, которые и республика, и зрители в целом показали. Хочу еще раз через это все пройти. Мне только нужен шанс выучить абхазский", — сказал он.

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Генеральный секретарь ConIFA Саша Биркоф заметил, что, по сравнению с Чемпионатом мира в Абхазии, Чемпионат Европы не столь масштабное мероприятие, на его освещение аккредитовались всего 35 журналистов из США, Великобритании, Германии, Франции, Словакии, Абхазии, Северного Кипра.

Отвечая на вопрос, почему не все матчи чемпионата транслируются по интернету, Биркоф заметил, что матчи проходят в одно и то же время на разных стадионах.

"Поэтому телеканалу тяжело транслировать все матчи одновременно. Но в будущем, мы думаем, дадим возможность всем зрителям посмотреть и будем более широко освещать чемпионат, — заверил генсек ConIFA. — Еще большую роль играет то, что чемпионат проходит в мусульманской стране, а здесь сейчас праздник Рамадан. Некоторые футболисты его соблюдают, и очень тяжело искать этот баланс — играть и в тоже время соблюдать пост".

Будет ли транслироваться по интернету полуфинальный матч между Сборными Абхазии и Падании Биркоф пока затруднился ответить, адресуя вопрос к кипрским организатором. Но следует напомнить, что в тот же день 9 июня в полуфинале играют сборные Северного Кипра и Секейского Края.

Всего в Чемпионате Европы ConIFA 2017 участвует восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б".

Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья — ред.).

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Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году.

По итогам игры 7 июня победитель группы "А", команда Северного Кипра, сыграет со сборной Секейского Края, которая заняла вторую строчку в группе "В". А победитель последнего Чемпионата мира, сборная Абхазии, встретится с действующим чемпионом Европы, командой Падании. 8 июня у сборной Абхазии был выходной.

В полуфинале Чемпионата Европы ConIFA 2017 сборная Абхазии и Падании сыграют 9 июня в 20:00 часов.

ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.