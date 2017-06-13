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СМИ: сенат США рассмотрит новые санкции в отношении РФ

© Fotolia/ Gary
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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в РФ.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Расширение санкций против России рассмотрят в сенате США на текущей неделе, сообщает  РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

По данным издания, "российская поправка будет "прикреплена" к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана". Речь, в частности, пойдет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер в отношении Москвы. Как пишет издание, это будет сделано "в свете агрессивных действий России на Украине, ее шагов в Сирии и атак в киберпространстве".

Как отмечается, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл включил вопрос об этом в повестку нынешней недели поздно вечером в понедельник. Этому предшествовали длительные переговоры с другими лидерами сената.

"Это будет очень всесторонний законопроект, он затрагивает все вопросы", — сказал в данной связи глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер.

Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против российских физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались.



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