Расширение антироссийских санкций одобрил сенат США

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
Новые меры были введены сенатом в понедельник в поправке к рассматриваемому законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.
Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.
В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм во главе группы коллег предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Майк Крэпо и Шеррод Браун предложили формальную кодификацию существующих санкций администрации против РФ, чтобы затруднить их возможную отмену в будущем. Ряд положений этих законопроектов был учтен при подготовке поправки о санкциях, которую поддержали обе фракции сената.