Расширение антироссийских санкций одобрил сенат США

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Новые меры были введены сенатом в понедельник в поправке к рассматриваемому законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

© AFP/ SAUL LOEB Постпред США при ООН: необходимо удерживать санкции в отношении РФ

Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм во главе группы коллег предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Майк Крэпо и Шеррод Браун предложили формальную кодификацию существующих санкций администрации против РФ, чтобы затруднить их возможную отмену в будущем. Ряд положений этих законопроектов был учтен при подготовке поправки о санкциях, которую поддержали обе фракции сената.