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Актер Алексей Баталов

Актер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Алексей Баталов два месяца находился в больнице после двойного перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Семья народного артиста СССР Алексея Баталова подтвердила, что актер скончался в ночь на четверг, сообщает РИА Новости.

"Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", — сказали в семье актера.

Баталов родился в 1928 году в театральной семье. В кино он дебютировал в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 2008 году имя Алексея Баталова присвоили Бугульминскому государственному русскому драматическому театру.



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