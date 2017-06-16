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Горящая фотография лидера ДАИШ

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили главарей ИГ* и около 330 боевиков

© AFP/ Prakash Singh
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В Минобороны сообщили, что среди ликвидированных террористов – "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ Сулейман Аль-Шауах.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Главари "военного совета" запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"  и более 300 террористов группировки были уничтожены около сирийской Ракки во время удара ВКС РФ, сообщает РИА Новости.

Архивное фото.
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"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", — говорится в релизе.

Информацию о предстоящем совещании лидеров ИГ в южном предместье Ракки Минобороны РФ получило в конце мая. В ходе проверки данных удалось дополнительно выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор", указано в сообщении.

Удар был нанесен ночью 28 мая, с 00.35 до 00.45 мск, после того, как данные о месте и времени встречи были подтверждены через съемку беспилотниками. О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона, подчеркивает Минобороны.



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