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Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 87-м году жизни

REUTERS/Tobias Schwarz/File Photo
Новости
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Гельмут Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год. Он единственный политик в современной истории Германии, который занимал эту должность четыре срока подряд.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Во главе ФРГ Коль вошел в историю как "канцлер воссоединения": он сыграл огромную роль в процессе создания Европейского союза, объединении Германии и прекращении холодной войны.

Будущий политик родился в 1930 году в городе Людвигсхафене на западе Германии. В конце Второй мировой войны был призван в ряды вермахта, но участия в боевых действиях не принимал.

В 1950 году поступил в университет во Франкфурте-на-Майне, где изучал юриспруденцию и историю, в 1951 году продолжил обучение в университете Гейдельберга. После его окончания в 1956–1958 годах работал научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера. В 1958 году защитил диссертацию и получил ученую степень.

Еще учась в школе, в 1947 году Коль вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), партию, объединившую протестантов и католиков. В 1973 году он стал председателем ХДС.

В сентябре 1984 года состоялась встреча Коля и президента Франции Франсуа Миттерана. Лидеры двух стран прибыли в Вердены, на место одной из крупнейших битв Первой мировой войны, чтобы почтить павших солдат. Фотография их рукопожатия стала символом примирения немцев и французов. Эта встреча оказалась заметным шагом на пути к подписанию Маастрихского договора, который положил начало Европейскому союзу.

В 1989 году после падения Берлинской стены Коль выступил с инициативой о воссоединении Германии, которое произошло в октябре 1990 года.

Гельмут Коль — автор нескольких книг, посвященных истории Германии. Он был награжден немецкими и иностранными орденами.

​Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и канцлеру Германии в связи с кончиной Коля.



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