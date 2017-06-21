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Трактор на поле

Росспецмаш: продукция компаний РФ обновит парк сельхозтехники в Абхазии

© Sputnik. Виталий Тимкив
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Представители ведущих российских заводов сельскохозяйственного и пищевого машиностроения 28 июня посетят с бизнес-миссией Абхазию, где будет обсуждаться вопрос о возможности поставок в Абхазию в лизинг продукции этих заводов.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Парк сельхозтехники в Абхазии планируют обновить за счет продукции нескольких российских компаний, сообщил РИА Новости представитель ассоциации "Росспецмаш" (представляет интересы сельхозмашиностроителей, производителей строительно-дорожной техники и пищевого оборудования РФ).

"Аграрии Абхазии намерены провести масштабное перевооружение АПК при помощи российских заводов. Более 10 ведущих российских заводов сельскохозяйственного и пищевого машиностроения — членов ассоциации "Росспецмаш" — 28 июня посетят с бизнес-миссией Абхазию. Во время бизнес-миссии будет обсуждаться вопрос о возможности поставок в Абхазию в лизинг продукции российских заводов сельскохозяйственного и пищевого машиностроения", — сказал представитель ассоциации "Росспецмаш".

Он добавил, что мероприятие организовано по просьбе руководства республики. По его словам, в Абхазии работает лишь треть от необходимого количества техники. Большая часть задействованных сельхозмашин уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс. По оценкам экспертов ассоциации "Росспецмаш", потребность в обновлении машинно-тракторного парка в Абхазии оценивается в сумму свыше 150 миллионов рублей в 2017 году.

Сухумский центральный рынок
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"По словам менеджера по экспорту ассоциации "Росспецмаш" Ольги Серебринниковой, аграрии Абхазии остро нуждаются в тракторной технике разной мощности, прицепной технике, плугах, боронах, культиваторах, опрыскивателях и других агромашинах. Бизнес-миссия организована в рамках российско-абхазского торгово-экономического сотрудничества в сельскохозяйственной сфере", — уточнил представитель ассоциации.

Организаторами бизнес-миссии выступили Торговое представительство РФ в Республике Абхазия совместно с Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш". В мероприятии примут участие ведущие российские представители отраслей, среди которых АО "Петербургский тракторный завод", ОАО "Миллеровосельмаш", АО "Клевер", ООО "Компания САРМАТ", ООО "Завод молочных машин", ООО "Трактор".



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