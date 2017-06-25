СМИ назвали Россию одной из "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. В списке "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций РФ заняла третье место, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Business FM.

© Sputnik. Алексей Филиппов Самые яркие болельщики Кубка конфедераций 14

В среднем, каждый матч Кубка посещают 36 тысяч человек, то есть арены заполнены на 80%, отмечает радиостанция. Этот показатель был выше только на двух аналогичных первенствах — в Бразилии четыре года назад (на один процент выше) и в Германии в 2005 году.

В этом году Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в России. В первенстве принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также страна-хозяйка будущего Чемпионата мира.

Кубок конфедераций – турнир среди восьми национальных команд, призванный проверить страну-организатора предстоящего чемпионата мира по футболу за год до мундиаля.