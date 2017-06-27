Вирус-вымогатель Petya обрушился на компании России и Украины

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Вирус-вымогатель Petya блокирует компьютеры нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний России и Украины, и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB.

"Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Petya. Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry", — сказали в пресс-службе компании.

По данным компании, среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".

"Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом"), Приватбанк. Аэропорт "Борисполь", предположительно, также подвергся хакерской атаке", — добавил представитель Group-IB.