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Комиссия ФИФА доказала право России принять ЧМ по футболу в 2018 году

Freshfocus
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Независимое расследование показало, что Россия заслужила право принять Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Подготовка находится на завершающем этапе — некоторые города уже сейчас готовы принять футболистов и болельщиков.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. ФИФА провела расследование по вопросу правомерности выбора страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года и доказала, что Россия не пыталась повлиять на решение исполкома ФИФА с помощью подарков и грантов.

Результаты представлены в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

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Как указано в докладе, члены оргкомитета получили подарки, но они имели символическую ценность. Оргкомитет России также полностью принял на себя расходы на поездки и проживание для членов исполкома ФИФА, но и это авторы отчета посчитали приемлемым в соответствии с действующими правилами.

Расследование ФИФА длилось более года. В ноябре 2014 года ФИФА сообщила, что нарушений выявлено не было. Во вторник был опубликован полный текст доклада — около 200 тысяч страниц. В ходе расследования были опрошены 75 человек, были собраны аудиозаписи опросов.

"Никакие документы, предоставленные для ознакомления, или заявления, сделанные опрошенными лицами, не указывают на то, что оргкомитет "Россия-2018" или правительство России пытались влиять на процесс выборов посредством проектов развития футбола или организации товарищеских матчей", — говорится в отчете.

Последние штрихи

Финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в одиннадцати городах страны, в том числе в Москве, Калиниграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи и Казани. В настоящий момент расходы на подготовку к мировому первенству составляют около 638 млрд рублей. 

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Стадионы, гостиницы, инфраструктура — уже сейчас некоторые российские города готовы к проведению чемпионата. Наиболее подготовленными к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году являются города, где в эти дни проходит Кубок конфедераций.

Так, полузащитник сборной Португалии Адриен Силва заявил, что три стадиона, на которых играла его команда – фантастического уровня. На турнире португальские футболисты проводили матчи на московском стадионе "Спартак" и арене "Санкт-Петербург".

"Я могу говорить только о стадионах, ведь в город мы, к сожалению, не выбирались. Три стадиона, на которых мы играли в России, были фантастическими. Мы получили очень большое удовольствие. Надеюсь, что, в конце концов, когда мы победим, я смогу сказать, что этот стадион, где мы выиграем, — мой любимый в России", — сказал Силва на пресс-конференции во вторник.

Подготовка к чемпионату мира по футболу должна завершиться к сентябрю 2017 года. Регионы продолжают работу по дорожному строительству, благоустройству и усилению безопасности.



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