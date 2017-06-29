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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Telegram зарегистрировали в реестре организаторов распространения информации

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Глава Роскомнадзора призвал ранее команду Telegram исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае невыполнения мессенджеру грозила блокировка в РФ.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Роскомнадзор официально зарегистрировал Telegram как организатора распространения информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Telegram внесен в реестр. Номер реестровой записи – 90-РР", — сказал он.

Ранее в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле России, отметил глава Роскомнадзора.

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора призвал команду Telegram и лично его основателя Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. Жаров пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр, и речи не идет об открытии доступа к переписке пользователей.

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© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Дуров заявлял, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. По его словам, "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)".

В среду Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении Роскомнадзору исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр. При этом Дуров заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой", назвав его "нереализуемым технически".

На фоне спора между Роскомнадзором и Telegram ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют как раз Telegram. Более того, по данным ФСБ, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга. А во вторник замглавы Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Кондратюк выразил мнение, что ограничение работы мессенджера Telegram в России оправдано с точки зрения безопасности.



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