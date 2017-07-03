Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Футболисты сборной Германии по футболу выиграли Кубок конфедераций 2017 года, обойдя в финале команду Чили, сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой немцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. Этот матч стал самым посещаемым на турнире — на трибунах собрались 57 268 зрителей.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поблагодарил Россию за организацию Кубка конфедераций-2017, назвав условия на турнире для его команды исключительными.

"Я бы хотел поблагодарить Россию, вы были хорошими хозяевами, — сказал Лев на пресс-конференции. — Мы играли в разных городах, на разных стадионах, но везде условия были просто исключительными. Турнир организован просто замечательно. Мы встречались с необычными, но очень хорошими людьми. Россия – интереснейшая страна. У нас была возможность встретиться с обычными россиянами, и это общение было очень интересное. Я бы хотел поблагодарить Россию за то, что ваша страна организовала такой замечательный турнир".

Сборная Германии по футболу получила приз Fair play по итогам Кубка конфедераций-2017 как самая дисциплинированная команда на турнире.

Юлиан Дракслер, получивший "Золотой мяч ФИФА" как лучший игрок Кубка конфедераций, провел на турнире все пять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Голкипер сборной Германии по футболу Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финала Кубка конфедераций-2017.

Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций 2017 года.

Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер был признан самым ценным игроком Кубка конфедераций 2017 года.

Ранее в воскресенье в матче за третье место сборная Португалии в дополнительное время обыграла мексиканцев – 2:1. Сборная России ранее не сумела выйти из группы.

Турнир проходил в четырех городах России – Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.