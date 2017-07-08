00:34 09 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото.

Пресс-секретарь Бибилова: кортеж президента не попадал в ДТП в Абхазии

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
Получить короткую ссылку
124040

Все члены югоосетинской делегации находятся в полном здравии и возвращаются домой на поезде, сообщила пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Появившуюся в СМИ информацию об аварии, в которую якобы попал кортеж Анатолия Бибилова в Абхазии, опровергла пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева, сообщается на сайте Sputnik Южная Осетия.

"Ни президент, ни кортеж в ДТП не попадал. Отдельная машина, двигавшаяся отдельно от кортежа, съехала с дороги. Находившиеся в машине прошли медобследование", — сказала Sputnik Гассиева.

Она пояснила, что находившиеся в машине были из состава югоосетинской делегации, однако в момент происшествия автомобиль ехал отдельно от кортежа.

"В настоящее время делегация, находившаяся с визитом в Абхазии, возвращается домой на поезде. Президент и все члены делегации находятся в полном здравии. Информация о госпитализации не соответствует действительности", — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Президент Бибилов прокомментривал слухи об аварии на своей странице в сети Facebook.
скрин со страницы Анатолия Бибилова
Президент Бибилов прокомментривал слухи об аварии на своей странице в сети Facebook.
Бибилов во главе с делегацией правительства Южной Осетии побывал с двухдневным визитом в Абхазии. В состав делегации также входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Легкая летняя сангри. Архивное фото
    Жажда – все!

    Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.

  • Центр занятости населения
    Тунеядцы 2.0

    Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Правительство Молдовы
    Обновить кабинет

    Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia