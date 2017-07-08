Пресс-секретарь Бибилова: кортеж президента не попадал в ДТП в Абхазии

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Появившуюся в СМИ информацию об аварии, в которую якобы попал кортеж Анатолия Бибилова в Абхазии, опровергла пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева, сообщается на сайте Sputnik Южная Осетия.

"Ни президент, ни кортеж в ДТП не попадал. Отдельная машина, двигавшаяся отдельно от кортежа, съехала с дороги. Находившиеся в машине прошли медобследование", — сказала Sputnik Гассиева.

Она пояснила, что находившиеся в машине были из состава югоосетинской делегации, однако в момент происшествия автомобиль ехал отдельно от кортежа.

"В настоящее время делегация, находившаяся с визитом в Абхазии, возвращается домой на поезде. Президент и все члены делегации находятся в полном здравии. Информация о госпитализации не соответствует действительности", — подчеркнула пресс-секретарь президента.

скрин со страницы Анатолия Бибилова Президент Бибилов прокомментривал слухи об аварии на своей странице в сети Facebook.

Бибилов во главе с делегацией правительства Южной Осетии побывал с двухдневным визитом в Абхазии. В состав делегации также входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.