Художник Илья Глазунов скончался на 87-м году жизни

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.

"Илья Глазунов скончался сегодня ночью', — сказал источник в окружении художника.

В 1956 году, будучи еще студентом, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. На ней были представлены четыре цикла работ, определивших основные направления творчества художника – "Образы России", "Город", "Образы Достоевского и русской классики", "Портрет".

Глазунов известен также как талантливый сценограф. Вместе со своей супругой Ниной Виноградовой-Бенуа оформлял постановки опер "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в Большом театре, "Князь Игорь" и "Пиковая дама" в Берлинской опере, балет "Маскарад" в Одесском оперном театре.

Художник является автором более трех тысяч произведений.

В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.

Илья Глазунов – автор книг "Дорога к тебе" и "Россия распятая".

Он принимал активное участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, возглавлял с 1979 года портретную мастерскую Московского художественного института им. В.И. Сурикова, с 1987 года – бессменный ректор созданной по его инициативе Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

31 августа 2004 года была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова. К 850-летию Москвы Илья Глазунов подарил городу все свои работы, созданные за 40 лет творческой деятельности.

Художник был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Творчество Ильи Глазунова было отмечено различными наградами. В 1980 году он был удостоен звания Народный художник СССР. Является лауреатом Государственной премии РФ (1997). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1995), III (2000), II (2005) и I (2010) степеней.