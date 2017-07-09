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Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet

Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet

mitjet.ru
Новости
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Третий из шести этапов Кубка России Mitjet завершился 8 июля в Москве.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Призером обеих гонок третьего этапа Кубка России Mitjet, прошедшего 8 июля в Москве, стал абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава.

Автогонщик Дмитрий Гвазава
© Фото: из архива Дмитрия Гвазава
Гвазава о втором этапе кубка России: стартовал последним, пришел вторым

В интервью корреспонденту Sputnik Гвазава рассказал о том, как проходила первая гонка очередного этапа Mitjet.

"Во время первой гонки пошел легкий дождь. Я стартовал с третей позиции. Старт был не совсем хорошим, я откатился сначала на четвертую позиции. По ходу гонки вернул себе третью позицию, потом снова ошибся и вылетел за пределы трассы, из-за чего была немного нарушена геометрия машины и темп езды у меня спал. Я стал ошибаться. Одна ошибка стоила мне третей позиции, и меня обогнал Алексей Карачев, вторая ошибка стоила четвертого места – меня обогнал Василий Грязин. В итоге, к финишу я пришел пятым. Но из-за грубого обгона судьи Карачева сдвинули на две позиции, а Грязин ездит вне зачета, потому что у него нет российской лицензии. Соответственно, по итогам первой гонки очки идут мне как за третье место", — пояснил автогонщик.

В ходе второй гонки Гвазава финишировал на второй позиции. Несмотря на сильный дождь, отметил он, ему удалось сохранить темп езды и войти в тройку призеров.

"В ходе второй гонки был сильный дождь. Мне пришлось сначала сохранить третью стартовую позицию. Под желтыми флагами меня обогнал Михаил Макаровский — этого делать нельзя, а судья, видимо, не заметил этого, и не наказал. Мне пришлось его обгонять, потому я потерял время. За это время два гонщика, которые были впереди, оторвались еще больше. Мне пришлось набирать темп и в конце, на последнем круге, я сумел обогнать Василия Грязина и финишировать на втором месте", — подчеркнул он.

Дмитрий Гвазава.
© Sputnik.
Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава стал вторым в этапе Кубка России

Гвазава отметил, что по итогам трех этапов Кубка России Mitjet он примерно на третьей позиции в общем зачете, так как по регламенту две худшие гонки сезона вычитаются.  Впереди еще три этапа: в августе два этапа Кубка пройдут в Казани, а завершающий, шестой этап, пройдет в Сочи, где и начинался.

Серии Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.



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