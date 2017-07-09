Еще 16 атлетов РФ допустили к международным стартам под нейтральным флагом

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. К международным стартам под нейтральным флагом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 16 российских легкоатлетов, сообщает Р-Спорт.

В числе допущенных спортсменов оказались — Виктор Бутенко (диск), Тимофей Чалый (400 метров с барьерами), Данил Данилов (молот), Ольга Елисеева (ходьба), Алексей Федоров (тройной прыжок), Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирин Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег), Александр Лесной (ядро), Константин Лядусов (ядро), Юлия Мальцева (диск), Алена Мамина (бег), Александр Меньков (прыжки в длину), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье), Валентин Смирнов (бег).

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Также в релизе сообщается, что Оксана Гатауллина (прыжки с шестом), Полина Миллер (бег) и Яна Смердова (спортивная ходьба), получившие ранее допуски на чемпионат Европы для спортсменов не старше 20 лет, получили допуски к остальным турнирам.

Ранее IAAF приняла положительные решения по следующим российским атлетам: Клавдия Афанасьева, Оксана Гатауллина, Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников, Полина Миллер, Варвара Насибулина, Даниил Худяков, Валентина Ульянова, Ксения Аксенова, Вера Ребрик, Вера Рудакова, Мария Ласицкене, Илья Мудров, Ольга Муллина, Сергей Широбоков, Сергей Шубенков, Яна Смердова, Даниил Цыплаков, Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова, Алексей Сокирский, Дарья Клишина, Юлия Степанова.

Всего на данный момент к участию в международных стартах под нейтральным флагом допущен 41 российский спортсмен.