СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Песня "See You Again" американского хип-хоп исполнителя Уиз Халифа, записанная совместно с Чарли Путом, стала данью памяти актера Пола Уокера, который не успел закончить съемки в фильме "Форсаж 7", и набрала рекордное количество просмотров в сервисе YouTube.

Клип на песню "Gangnam Style" в 2012 году стал первым видео в истории YouTube, набравшим миллиард просмотров.