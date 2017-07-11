Российского туриста убили в Абхазии

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. По предварительно установленным прокуратурой Гудаутского района данным, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

"Преступление было совершено на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием — ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы. В результате разбойного нападения Кабанову Андрею Николаевичу 1984 г.р. было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. От полученных ранений Кабанов скончался", — говорится в сообщении.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Кабанова Наталья и двое детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и их задержание. Проводится тщательное обследование местности.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения,которое произошло 11 июля.