18:10 12 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие выставки имени Андрея Стенина …чтобы знали

Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
3210

Авторы из 14 стран уже вошли в шорт-лист работ 2017 года, международного конкурса молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина.

СУХУМ, 12 июля, пресс-служба МИА "Россия сегодня", —Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (Мск) 18 июля  при наличии аккаунта в одной из социальных сетей:  ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек
© Фото: Табылды Кадырбеков I stenincontest.ru
Номинанты фотоконкурса имени Андрея Стенина, вошедшие в шорт-лист
14

В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс. В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса. 

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES, телеканал Al Mayadeen.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержат: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ruСоюз журналистов МосквыСоюз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

ENG



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Астаны
    Здесь вам не место!

    Гражданин Испании сжег свой паспорт в Казахстане, после чего провел несколько дней в центре для бомжей и был депортирован на родину. Но очень хотел остаться.

  • Портфели. Архивное фото
    Третий десяток

    Число претендентов на пост президента Кыргызстан выросло до 22 человек – от генеральных директоров компаний до временно безработных.

  • Александр Лукашенко выступает на Конгрессе русской прессы
    Нравственность в сети

    Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, считает президент Беларуси.

  • Поиски пропавшего в Лиепае Ивана Берладина
    Чуда не произошло

    Тело Вани Берладина, которого 10 дней искали всей Латвией, обнаружено без признаков жизни, скорее всего мальчик заблудился.

  • Экс-сотрудник Вильнюсской мэрии Дариус Удрис, архивное фото
    Другая правда

    Литовского чиновника отправили в отставку за сомнения в правоте «литовских партизан», призывавших к убийствам советских граждан.

  • Президент Игорь Додон наградил группу Sunstroke Project
    Белорусский вояж

    Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Беларусь с уверенностью в еще большем сближении двух стран.

  • Михаил Демиденко, руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития
    Ориентация – рубль

    Эксперты из Евразийского банка развития считают, что плавающий курс сомони, ориентированный на российский рубль, оптимален для Таджикистана.

  • Студенты в университете
    Учения свет

    Узбекистан предоставил право студентам из соседнего Таджикистана учиться в вузах республики вне квот приема на платно-контрактной основе.

  • Ледокол Botnica
    Безработный ледокол

    Эстонский ледокол Botnica с марта безуспешно пытается найти работу, после того, как Россия ввела в отношении Эстонии контрсанкции

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Очамчырцы поют на одной сцене: Шоуа из Непары и Лера Адлейба в Сухуме
Очамчырцы поют на одной сцене: Шоуа из "Непары" и Лера Адлейба в Сухуме
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia