Суд продлил Улюкаеву срок домашнего ареста

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Срок домашнего ареста бывшему руководителю Минэкономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке в 2 миллиона долларов продлил Басманный суд Москвы, передает РИА Новости.

"Ходатайство следствия о продлении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению", — сказала судья.

Следствие настаивало на необходимости держать Улюкаева под домашним арестом как минимум до 15 августа. До конца лета дело планируется передать в суд на рассмотрение.

Защита Улюкаева просила отпустить его под подписку о невыезде, а в случае отказа — увеличить ему время прогулок с двух до трех часов.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение за взятку. По версии СК РФ, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.