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Архивное фото разрушенных зданий в Сирии

МИД РФ: заявления США о применении Сирией химоружия голословны

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Голословными назвал обвинения США о наличии "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

Ранее директор ЦРУ Марк Помпео заявил, что разведсообщество США располагает весомыми доказательствами применения химоружия "сирийским режимом" 4 апреля в Хан-Шейхуне.

"Ссылки на наличие у американского разведсообщества "неопровержимых доказательств", которые так и остаются непредъявленными, никакого доверия не вызывают, тем более что память о конфузе вокруг "оружия массового уничтожения Саддама Хусейна" еще свежа", — заявил Ульянов.

По его словам, позиция США по химическому инциденту в Хан-Шейхуне "вызывает огромные вопросы" у Москвы. "Все их заявления с обвинениями в адрес официального Дамаска носят абсолютно голословный характер", — добавил Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Как позже заявил президент Сирии Башар Асад, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.



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