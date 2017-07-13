Онлайн-сервисы такси "Яндекс" и Uber объединились в РФ и странах СНГ

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Заказ такси в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане "Яндекс" и Uber будут принимать совместно, объединившись в новую компанию, сообщает РИА Новости.

Сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года, отмечают стороны.

Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. "В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая компания будет использовать технологии "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем. Кроме того, стороны договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. "Прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", — поясняет гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Согласно оценке VTB Capital, совокупная стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 2016 году составила 501 миллиард рублей. При этом «теневой» сегмент был оценен Аналитическим центром при Правительстве РФ в 116 миллиардов рублей в 2015 году. "Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по этому показателю", — считает Худавердян.