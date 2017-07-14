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Белый Дом в Вашингтоне

Власти США рассматривают возможность возврата дипсобственности РФ

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Администрация президента США Барака Обамы приняла ряд санкций, в рамках которых закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В штатах изучают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству", сказал заместитель помощника президента США Себастьян Горка, сообщает РИА Новости.

"Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству (с Россией – ред.)", — объяснил Горка позицию Белого дома в интервью телеканалу CNN.

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — добавил представитель администрации.

В качестве примера таких вопросов, где может быть успешное сотрудничество, Горка привел пример ситуацию в Сирии.

"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", — сказал Горка.

Здание посольства России в Вашингтоне
© Sputnik. Эдуард Песов
Высланные из США сотрудники российских дипучреждений прибыли в Москву

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает. —0-



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