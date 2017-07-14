Второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки на Кубани задержан

СУХУМ 14 июл — Sputnik. Задержали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней жительницы Новороссийска: 29-летний уроженец Азербайджана пытался на такси пересечь границу с республиками Северная Осетия — Алания и Ингушетия, сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером в правоохранительные органы Новороссийска обратилась женщина с заявлением об исчезновении своей 15-летней дочери. По данному факту была организована доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что 10 июля девочка вышла из дома своей бабушки, но домой не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По данным СК, была установлена причастность к совершению преступления 26-летнего молодого человека, которого задержали. Уточнялось, что в понедельник вечером его знакомый встретился с девочкой в парке, затем задержанный заехал за ними на машине и все трое решили поехать к морю. Однако, по данным следователей, автомобиль направился в сторону виноградников. Как отметили в СК, остановившись в безлюдном месте, молодые люди поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после чего убили ее и спрятали тело.

Правоохранители объявили в розыск второго соучастника, которым оказался 29-летний уроженец Азербайджана. Как отметили в ГУМВД по Кубани, ориентировки на подозреваемого были разосланы во все районы края и в соседние регионы.

В ночь с четверга на пятницу на контрольном пункте полиции в республике Северная Осетия — Алания на границе с Ингушетией полицейские остановили такси. "Кроме водителя в салоне машины находились двое пассажиров: мужчина и женщина. Внешность молодого человека подходила под описание ориентировки, полученной от сотрудников полиции Краснодарского края. Подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.