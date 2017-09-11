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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова о словах Меркель о Крыме: у нас есть железобетонный аргумент

© Sputnik. Валерий Мельников
Новости
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Дипломат уверена, что упоминание истории Крыма в контексте объединения Германии — "точка зрения немецкого руководства".

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Невозможно было представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии, заявила официальный представитель МИД РФ  Мария Захарова, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о Крыме, сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью Меркель заявила, что признать присоединение Крыма к России — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к объединению.

Она вспомнила историю двухлетней давности, когда на Мюнхенской конференции глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что объединение Германии проходило без референдума. По словам Захаровой, после слов министра "местная публика зашлась от возмущения".

"Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства", — продолжила официальный представитель МИД.

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По мнению Захаровой, слова Меркель являются дополнительным "железобетонным" аргументом, который четко указывает на историческую справедливость произошедшего.

"Так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место, начиная с коллапса СССР", — обратила внимание Захарова.

Она не исключила, что немецкие СМИ вскоре попытаются оправдать слова Меркель тем, что "русские хакеры"  на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата". "Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", — заявила Захарова.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 




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