Третий триумф: Рафаэль Надаль победил в чемпионате US Open

Надаль победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Ранее в нынешнем сезоне испанец победил на "Ролан Гаррос".

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Победителем Открытого чемпионата США по теннису уже в третий раз за свою карьеру стал испанец Рафаэль Надаль, передает Р-Спорт.

Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.

Выигранный трофей стал для 31-летнего испанца 16-м на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее в 2017 году Надаль в десятый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

Ранее Рафаэль Надаль, который является обладателем карьерного Большого шлема, выигрывал US Open в 2010 и 2013 годах.