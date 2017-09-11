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Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Пуккыксон-1 Корейской народной армии во время парада

МИД КНДР: новые санкции США повлекут за собой великую боль и страдания

© Sputnik. Илья Питалев
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США в понедельник намерены вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Ответить жесткими мерами на новые санкции США против Пхеньяна, пообещали в МИДе Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

"КНДР пристально следит за действиями США… Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю… Мир станет свидетелем, как КНДР усмирит американских преступников, предприняв серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Флаг КНДР
РИА Новости
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По мнению северокорейских властей, Штаты путем принятия санкционной резолюции пытаются полностью уничтожить суверенитет и право на существование КНДР.

США в понедельник намерены вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР. В проекте резолюции США предлагают ввести нефтяное эмбарго в отношение КНДР, ввести запрет на покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Более того, планируется заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и членов его правительства, а также государственной авиакомпании Air Koryo. Ким Чен Ына и его окружение также может коснуться запрет на поездки в другие страны.

Кроме того, будет введена проверка грузовых судов из черного списка ООН в международных водах. При этом, в случае дальнейших ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, Совбез будет готов рассмотреть новые "существенные меры".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.




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